Разрешение на гражданское оружие получили более 30 тысяч рязанцев. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Росгвардии по региону.
С начала года сотрудники управления провели более пяти тысяч проверок условий сохранности оружия.
За различные нарушения аннулировали 487 различных разрешений, лицензий, удостоверений частного охранника. Изъяли более 1300 единиц огнестрельного оружия и свыше 3 700 патронов различного калибра.
Добровольно сдано четыре единицы оружия на возмездной основе. К административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности привлечено более 500 человек.
Отмечается, что на данный момент на территории Рязанской области разрешение на гражданское оружие получили более 30 тысяч человек, на руках у них находится около 57 тысяч единиц гражданского оружия.