Разрешение на гражданское оружие получили более 30 тысяч рязанцев

С начала года сотрудники управления Росгвардии провели более пяти тысяч проверок условий сохранности оружия. За различные нарушения аннулировали 487 различных разрешений, лицензий, удостоверений частного охранника. Изъяли более 1300 единиц огнестрельного оружия и свыше 3 700 патронов различного калибра. Добровольно сдано четыре единицы оружия на возмездной основе. На данный момент в Рязанской области разрешение на гражданское оружие получили более 30 тысяч человек, на руках у них находится около 57 тысяч единиц гражданского оружия.

