Полицейские задержали рязанца, который украл телефон у посетителя кафе

В полицию обратился 44-летний мужчина с заявлением о пропаже телефона. Он не заметил, в какой именно момент у него пропал гаджет. Оперативники установили, что в кафе у него завязалась ссора с посетителем. Во время конфликта заявитель оставил телефон на столе. Один из мужчин, выводя из кафе дебоширов, незаметно для него потянулся за лежавшем на столе телефоном и положил его в карман. Возбуждено уголовное дело.

