Подростка из Подмосковья задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге

В Подмосковье задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении террористического акта путем поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Гжель и Овражки Казанского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании оборудования, предназначенного для переключения светофоров.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что причиной возгорания стал поджог. На релейном шкафу обнаружили следы постороннего вмешательства и признаки термического воздействия.

Уточняется, что инцидент не повлиял на движение поездов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 17-летний житель Подмосковья, которого задержали по месту жительства. Подросток признался, что совершил поджог по указанию анонима в мессенджере, который обещал ему 40 тысяч рублей за это.

Юноша использовал спички и бензин для поджога и снимал свои действия на видео, которое отправил своему куратору. Однако обещанных денег он так и не получил.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (террористический акт) УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.