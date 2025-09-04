Павел Малков: Рязанский колледж электроники стал центром развития гонок дронов

Губернатор Павел Малков сообщил о том, что Рязанский колледж электроники вошел в число двадцати российских образовательных учреждений, где в соответствии с целями и задачами национального проекта «Беспилотные авиационные системы» будет развиваться студенческая лига по дронрейсингу.

В прошлом году в Рязанском колледже электроники в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» открыли Центр практической подготовки по разработке, производству и управлению беспилотным авиационным системам. Он готовит специалистов для отрасли и координирует кружки по дронам в 17 школах региона. Сейчас на операторов беспилотников в колледже обучаются уже 430 студентов, такие специалисты востребованы во многих сферах.

«Рязанский колледж электроники стал центром развития гонок дронов. Он вошел в ТОП-20 ведущих вузов и колледжей страны, где будет развиваться студенческая лига по дрон-рейсингу. Рязанцы опередили более сотни претендентов со всей России», — отметил глава региона.

Колледж получит оборудование для проведения соревнований: пульты управления, дроны 75 класса, шлемы, трассы и лицензии симулятора Квадросим. Отборочные этапы пройдут до 29 октября, а лучшие пилоты представят Рязань в суперфинале Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов 2.0 в ноябре в Москве.