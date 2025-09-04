Опубликован тайминг рязанского фестиваля «Подбелка-2025»
На четырех сценах выступят 26 групп. Каждую площадку откроет ведущий. Мероприятие начнется в пятницу, 5 сентября, в 17 часов на улице Почтовой.
Расписание изменено:
Сцена у памятника Ленину:
- 17:10 — 17:40 — Эмоция;
- 17:50 — 18:20 — SMITH;
- 18:30 — 19:00 — Ансамбль позитивной музыки ПАРНАС;
- 19:10 — 19:40 — КАРУСЕЛЬ DANCE;
- 19:50 — 20:20 — ГРАНИ;
- 20:30 — 21:00 — MangoStarr (МангоСтарр);
- 21:10 — 22:00 — Onegene.
Сцена у банка ВТБ:
- 17:10 — 17:40 — Headlamp;
- 17:50 — 18:20 — jEm;
- 18:30 — 19:00 — Pine Forest Sheikhs (Шейхи соснового леса);
- 19:10 — 19:40 — 4П-band (ЧП-бэнд);
- 19:50 — 20:20 — bllack-santa;
- 20:30 — 21:00 — Of Titans and Men.
Сцена напротив ресторана Чулан:
- 17:50 — 18:20 — ФБС (Фаза Быстрого Сна);
- 18:30 — 19:00 — БлокНот;
- 19:10 — 19:40 — ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ;
- 19:50 — 20:20 — Villa Victoria;
- 20:30 — 21:00 — Maddarwin;
- 21:10 — 21:40 — Капитолия.
Сцена у памятника Коловрату:
- 17:05 — 17:30 — Ключ на Старт;
- 17:40 — 18:05 — Jet Fox;
- 18:15 — 18:40 — Бесит;
- 18:50 — 19:15 — КОСТРОВ;
- 19:25 — 19:50 — СПУУТНИК;
- 20:00 — 20:25 — Арамболь;
- 20:35 — 21:00 — Re-AnimatoR.
Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо, мероприятие пройдёт при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.
Возрастное ограничение: 0+.