Опубликован прогноз погоды на 5 сентября в Рязанской области

Отмечается, что в пятницу в регионе будет переменная облачность, без осадков. Давление 752 мм. ртутного столба. Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем — +19, +21.