Опубликован прогноз погоды на 5 сентября в Рязанской области
Отмечается, что в пятницу в регионе будет переменная облачность, без осадков. Давление 752 мм. ртутного столба. Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем — +19, +21.
Опубликован прогноз погоды на 5 сентября в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что в пятницу в регионе будет переменная облачность, без осадков. Давление 752 мм. ртутного столба.
Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем — +19, +21.