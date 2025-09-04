На Северной окружной случилась авария

Авария произошла в четверг, 4 сентября. Столкнулись два автомобиля. На кадрах видно, что «Тойота» после ДТП врезалась в дорожное ограждение. Машина получила механические повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.