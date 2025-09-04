Музыканты пригласили рязанцев на «Подбелку-2025»

Музыканты пригласили рязанцев на «Подбелку-2025». Видеообращения записали участники групп КОСТРОВ, SMITH и ансамбль позитивной музыки ПАРНАС.

«Ждём всех в пятницу на улице Почтовой в 17 часов. „Подбелка“ — главное музыкальное событие в городе, которое нельзя попустить», — отметили организаторы.

Напомним, «Подбелка-2025» пройдет 5 сентября на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет кавер-группа Onegene. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Рядом также появятся зоны с активностями. Ранее стал известен список участников.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо, мероприятие пройдёт при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.