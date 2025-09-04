Мошенники за сутки похитили у рязанцев более двух миллионов

84-летней рязанке позвонил мошенник и представился работником банка. Аферист внушил ей, что все наличные деньги нужно обязательно «задекларировать», иначе они будут изъяты. Пенсионерка передала курьеру 200 тысяч рублей. Еще одну женщину обманули в Скопине. 55-летнему специалисту предприятия в мессенджере написал неизвестный и представился офицером спецслужб. Он сообщил, что накопления женщины под угрозой, и убедил ее перевести деньги на «специальный» счет. В результате жительница перевела один миллион 895 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Личности злоумышленников устанавливаются.

Мошенники за сутки похитили у рязанцев два миллиона 95 тысяч рублей. Об этом сообщила 4 сентября пресс-служба УМВД по региону.

84-летней рязанке позвонил мошенник и представился работником банка. Аферист внушил ей, что все наличные деньги нужно обязательно «задекларировать», иначе они будут изъяты. Пенсионерка передала курьеру 200 тысяч рублей.

Еще одну женщину обманули в Скопине. 55-летнему специалисту предприятия в мессенджере написал неизвестный и представился офицером спецслужб. Он сообщил, что накопления женщины под угрозой, и убедил ее перевести деньги на «специальный» счет. В результате жительница перевела один миллион 895 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Личности злоумышленников устанавливаются.