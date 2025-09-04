Макрон: 26 стран обязались разместить войска на Украине

«26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», — сказал президент Франции. Он добавил, что еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию. Кроме того, Макрон заявил, что гарантии безопасности со стороны США будут окончательно оформлены в ближайшие дни.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже заявил, что 26 стран обязались разместить войска на Украине после прекращения огня или установления мира. Его слова 4 сентября передало РИА Новости.

