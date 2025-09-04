Госдума призвала россиян быть осторожными с информацией, загружаемой в нейросеть

В Госдуме высказались о необходимости сохранения доступа к зарубежным нейросетям, несмотря на недавние заявления о возможной передаче персональных данных россиян американским спецслужбам. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. По его словам, российские чат-боты в настоящее время уступают иностранным аналогам, и полная блокировка нецелесообразна. Он подчеркнул, что пользователи должны быть осторожны с информацией, которую они загружают в нейросети, так как она может быть использована в интересах западных спецслужб.

Эти комментарии прозвучали на фоне заявлений первого зампреда комиссии Общественной палаты Москвы Александра Асафова о том, что компания OpenAI делится данными о русскоязычных пользователях с американскими спецслужбами. Асафов также выразил обеспокоенность зависимостью населения от зарубежных технологий.

В то же время депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил разработать меры по ограничению общения с искусственным интеллектом на личные темы, подчеркивая риски, связанные с очеловечиванием нейросетей.