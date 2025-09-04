ЦБ России рассказал, как избежать блокировки банковской карты

Банк России выпустил рекомендации для граждан, чтобы помочь избежать случайного вовлечения в мошеннические схемы и предотвратить лишние подозрения со стороны банков. Согласно сообщению регулятора, законопослушные граждане могут оказаться в сложной ситуации, если не будут соблюдать некоторые простые правила.
Центробанк настоятельно рекомендует не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей и не возвращать деньги, которые, как утверждается, были отправлены по ошибке. В таких случаях лучше обратиться в свой банк для выполнения обратного перевода. Также важно не передавать свою банковскую карту и доступ к онлайн-банку третьим лицам.
При переводе денег необходимо указывать назначение платежа, чтобы избежать недоразумений и подозрений со стороны банка. Особенно высокие риски блокировки счета существуют у тех, кто использует пиратские сайты, нелегальные казино и анонимные криптообменники, что может привести к нежелательным последствиям.
Банк также напоминает о важности своевременного информирования о изменениях персональных данных и прозрачности в ведении бизнеса для индивидуальных предпринимателей. В случае блокировки счета клиент должен получить информацию о причинах такого решения и возможных действиях для восстановления доступа.
Если доступ к счету все же был ограничен, клиент может обратиться в Межведомственную комиссию или в Банк России для обжалования решения.