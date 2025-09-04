А что в кино? «Сказки темного леса. Ворожея», «Вниз» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российское фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея». Юная Василисса отправляется в опасное путешествие в сердце тёмного леса, чтобы спасти родителей. На её пути — нечисть, испытания, тайна происхождения и первая любовь.

Триллер из России «Вниз». Молодая пара оказывается в лифте с незнакомцем, знающим о них слишком много. Замкнутое пространство превращается в смертельную ловушку.

Российская комедия «Колбаса». Сын олигарха Глеб приезжает в деревню для реформы колбасного завода. Однако местные жители сопротивляются его планам и устраивают ему войну.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».