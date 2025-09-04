57-летний мужчина чуть не зарезал студента в Рязанской области
В полицию обратился 18-летний житель поселка Елатьма и сообщил, что на улице неизвестный угрожал зарезать его ножом. Сначала пострадал его автомобиль. Молодой человек припарковал машину около супермаркета, в авто въехала иномарка. Владелец пострадавшей машины пытался призвать виновника ДТП к ответственности и зафиксировать повреждения. На это водитель иномарки ответил бранью и уехал. Студент поехал за ним. Это разозлило водителя, он вышел на улицу и с ножом в руке пригрозил зарезать потерпевшего.
57-летний мужчина чуть не зарезал студента в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратился 18-летний житель поселка Елатьма и сообщил, что на улице неизвестный угрожал зарезать его ножом.
Сначала пострадал его автомобиль. Молодой человек припарковал машину около супермаркета, в авто въехала иномарка.
Владелец пострадавшей машины пытался призвать виновника ДТП к ответственности и зафиксировать повреждения. На это водитель иномарки ответил бранью и уехал.
Студент поехал за ним. Это разозлило водителя, он вышел на улицу и с ножом в руке пригрозил зарезать потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело.