57-летний мужчина чуть не зарезал студента в Рязанской области

В полицию обратился 18-летний житель поселка Елатьма и сообщил, что на улице неизвестный угрожал зарезать его ножом. Сначала пострадал его автомобиль. Молодой человек припарковал машину около супермаркета, в авто въехала иномарка. Владелец пострадавшей машины пытался призвать виновника ДТП к ответственности и зафиксировать повреждения. На это водитель иномарки ответил бранью и уехал. Студент поехал за ним. Это разозлило водителя, он вышел на улицу и с ножом в руке пригрозил зарезать потерпевшего.

57-летний мужчина чуть не зарезал студента в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 18-летний житель поселка Елатьма и сообщил, что на улице неизвестный угрожал зарезать его ножом.

Сначала пострадал его автомобиль. Молодой человек припарковал машину около супермаркета, в авто въехала иномарка.

Владелец пострадавшей машины пытался призвать виновника ДТП к ответственности и зафиксировать повреждения. На это водитель иномарки ответил бранью и уехал.

Студент поехал за ним. Это разозлило водителя, он вышел на улицу и с ножом в руке пригрозил зарезать потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело.