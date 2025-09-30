Жители Скопина пожаловались на состояние дорог и отсутствие освещения в Ивановке

Жители Скопина пожаловались на состояние дорог и отсутствие освещения в деревне Ивановка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». По словам рязанцев, дороги полны глубоких ям и нуждаются в ремонте, особенно на узких участках. Кроме того, местные жители сообщили о появлении огромной лужи у котельной, вызванной разрушением водной камеры. Уточняется, что ситуация усугубляется во время дождей. А отсутствие освещения затрудняет передвижение по деревне в темное время суток. Жители Ивановки надеются на поддержку со стороны властей.

Фото: Скопин народный