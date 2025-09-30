Жители ряда населенных пунктов Рязанской области останутся без света и воды

1 октября с 8:00 до 20:00 из-за плановых ремонтных работ отключат электричество в населенных пунктах Каверинского и Агишевского сельских поселений Шацкого района. В связи с чем не будет воды в селах Каверино, Юрино, Большое Агишево, Малое Агишево, Федяево, Демидово.

Жители ряда населенных пунктов Шацкого района останутся без света и воды. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации в своих соцсетях.

1 октября с 8:00 до 20:00 из-за плановых ремонтных работ отключат электричество в населенных пунктах Каверинского и Агишевского сельских поселений. В связи с чем не будет воды в селах Каверино, Юрино, Большое Агишево, Малое Агишево, Федяево, Демидово.