За сутки на Солнце зафиксировали три мощные вспышки

Вспышка M1.2 произошла в 03:56 30 сентября. В 12:40 зарегистрировали еще одну класса M2.7. Третья вспышка M1.8 зафиксирована в 15:27. Ее продолжительность составила 42 минуты. В публикации напомнили, что вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури.

