Возле рязанской школы обустроили парковку
