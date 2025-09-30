Возле рязанской школы обустроили парковку

Стоянку организовали возле второго корпуса учебного учреждения № 56 на улице Станкозаводской (бывшее здание школы № 74). Парковочный карман позволит безопасно подвозить и забирать детей. «Поручение, касающиеся организации дорожного движения и безопасности школьников, было дано в ходе проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Как и планировали, все работы провели в сентябре», — заявил глава администрации Виталий Артемов.