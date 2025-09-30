В травмпункт БСМП за неделю попали более 500 рязанцев

120 человек обратились за помощью с переломами, 223 — с ушибами, 92 — с растяжениями, 30 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт БСМП работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 22 по 28 сентября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 523 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

120 человек обратились за помощью с переломами, 223 — с ушибами, 92 — с растяжениями, 30 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что травмпункт БСМП работает круглосуточно.