В рязанскую колонию пытались пронести восемь телефонов
В рязанскую колонию пытались пронести восемь телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
Запрещенные предметы сотрудники ИК-6 обнаружили и изъяли во время досмотра продуктовой передачи, адресованной одному из осужденных.
Восемь сотовых телефонов были спрятаны в коробках с тортами «Наполеон» заводского изготовления и в пластиковом ведре с приправой «Knoor».
По данному факту проводится проверка.