В рязанскую колонию пытались пронести восемь телефонов

Запрещенные предметы сотрудники ИК-6 обнаружили и изъяли во время досмотра продуктовой передачи, адресованной одному из осужденных. Восемь сотовых телефонов были спрятаны в коробках с тортами «Наполеон» заводского изготовления и в пластиковом ведре с приправой «Knoor».