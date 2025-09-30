В рязанском кардиодиспансере обновили вестибюль пятого этажа

В вестибюле проведена шпаклевка и побелка потолка на площади 50 кв. метров. «Продолжаем создавать удобные современные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Для нас крайне важно, чтобы медпомощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями была доступной и высококачественной, а также чтобы каждый пациент был окружен заботой, вниманием и комфортом», — отметила главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Анастасия Филимонова.