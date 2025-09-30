В Рязанской области заработала горячая линия по вопросам ОРВИ и гриппа

Консультацию можно получить до 3 октября. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации, вакцинопрофилактике гриппа, применяемых противогриппозных вакцинах в текущем эпидсезоне.