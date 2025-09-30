В Рязанской области заработала горячая линия по вопросам ОРВИ и гриппа
В Рязанской области заработала горячая линия по вопросам ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает городская администрация.
Консультацию можно получить до 3 октября.
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации, вакцинопрофилактике гриппа, применяемых противогриппозных вакцинах в текущем эпидсезоне.
Позвонить можно с 10.00 до 17.00 (понедельник — четверг); с 9.00 до 16.45 (пятница) по телефонам: 8-800-550-85-62; 92-89-30; 92-98-08; 29-07-60; 8-800-555-49-43.