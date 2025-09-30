В Рязанской области с владельца собаки, укусившей ребенка, взыскали 500 тысяч
Установлено, что в августе 2024 года в селе Тюшево во время прогулки на 11-летнего мальчика напала собака, причинив множественные раны головы. Несовершеннолетний перенес несколько операций и продолжает лечение. Рязанский районный суд взыскал с владельца животного компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 500 тысяч рублей.
