В Рязанской области с владельца собаки, укусившей ребенка, взыскали 500 тысяч

В Рязанской области с владельца собаки, укусившей ребенка, взыскали 500 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года в селе Тюшево во время прогулки на 11-летнего мальчика напала собака, причинив множественные раны головы.

Несовершеннолетний перенес несколько операций и продолжает лечение.

Рязанский районный суд взыскал с владельца животного компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 500 тысяч рублей.