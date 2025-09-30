В Рязанской области произошел лесной пожар
Инцидент произошел 23 сентября в Клепиковском лесничестве. Предположительной причиной пожара, по данным минприроды, стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га. Всего с начала пожароопасного сезона на территории гослесфонда Рязанской области произошло 26 лесных пожаров общей площадью 126,45 га. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения. Отмечается, что перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры не допущено.
В Рязанской области произошел лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
Инцидент произошел 23 сентября в Клепиковском лесничестве. Предположительной причиной пожара, по данным минприроды, стал человеческий фактор.
Площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории гослесфонда Рязанской области произошло 26 лесных пожаров общей площадью 126,45 га. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения.
Отмечается, что перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры не допущено.