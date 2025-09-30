В Рязанской области организовали «горячую линию» для жертв киберпреступлений

Для рязанцев организовали «горячую линию», предназначенную для оказания правовой помощи лицам, пострадавшим от правонарушений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Обратившиеся смогут получить разъяснения о действиях, которые следует предпринять, если вы стали жертвой интернет-мошенников, мошенников, использующих мобильную связь, кражи денег с банковских счетов, мошенничества с банковскими картами или создания и использования вредоносного программного обеспечения. Телефон для связи с «горячей линией»: +7 (910) 631-08-17. Личный прием по данным вопросам осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00 дежурным прокурором прокуратуры региона, а также городскими и районными ведомствами по месту жительства граждан.

