В Рязанской области намерены увеличить максимальный размер платы за парковку

Согласно документу, максимальная стоимость одного часа парковки автомобиля на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения составит 71 рубль 78 копеек. Напомним, с декабря 2023 года размер максимальной платы за использование парковок составлял 52 рубля 51 копейку. Отметим, что в Рязани стоимость платной парковки составляет 40 рублей в час.