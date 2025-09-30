В рязанской маршрутке пьяный пассажир устроил дебош
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения мешал водителю, кричал и ругался. «Пьяный мужик решил научить водителя правильно ездить в Рязани», — написал автор.
В рязанской маршрутке пьяный пассажир устроил дебош. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Топор Рязань».
«Пьяный мужик решил научить водителя правильно ездить в Рязани», — написал автор.
