В Рязани произошло ДТП с участием автобуса

ДТП произошло во вторник, 30 сентября, на улице Гагарина. По словам очевидцев, столкнулись легковушка и автобус. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.