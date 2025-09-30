В Рязани произошло ДТП с участием автобуса
ДТП произошло во вторник, 30 сентября, на улице Гагарина. По словам очевидцев, столкнулись легковушка и автобус. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
