В Рязани заметили столб дыма

29 сентября в Рязани был пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Автор поста уточняет, что происшествие произошло на М-5 Урал, 192-й километр. На кадрах видны столб дыма. По данным поста, на месте работали сотрудники МЧС.