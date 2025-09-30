В Рязани полиция пресекла незаконную продажу алкоголя на Первомайском шоссе

В центре Рязани полицейские пресекли незаконную продажу алкогольной продукции в торговом заведении на Первомайском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Была проведена проверка кафе — персонал не смог предоставить необходимые лицензии и документы на реализацию алкоголя. 29 сентября полицейские изъяли 25 литров алкогольных напитков, а также возбудили административные производства по статьям 14.17 и 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. За продажу алкоголя без лицензии предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей.