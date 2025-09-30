В Рязани отремонтируют еще одну дорогу за 14 млн рублей

На выполнение ремонта дороги по улице Корнилова в поселке Южный выделили 14 миллионов 281 тысячу 412 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, необходимо отремонтировать дорогу, протяженность которой составляет 748 метров. Подрядчик должен выровнять поверхность, спилить некоторые скелетные ветви деревьев и утилизировать строительный мусор.
Отмечается, что ремонт связан с износом, который не соответствует требованиям.
Работы завершат до 1 августа 2026 года.
Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Ранее о ремонте улицы Корнилова рассказал мэр Рязани Виталий Артемов. Он также уточнил, что планируется провести работы на семи дорогах.
Позже 120 миллионов рублей выделили на ремонт дороги по площади Мичурина, улицам Стройкова (от улицы Островского до улицы Гагарина) и Лесной, а также на участках от ООТ «Завод ЗИЛ» до железнодорожного переезда 208 км и улицы Новоселковской.
Фото: сайт госзакупок