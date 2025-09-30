Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
10°
Срд, 01
12°
Чтв, 02
13°
ЦБ USD 82.61 -0.26 01/10
ЦБ EUR 96.86 -0.28 01/10
Нал. USD 82.08 / 82.32 30/09 18:15
Нал. EUR 97.20 / 98.29 30/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 520
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 033
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 105
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 072
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани отремонтируют еще одну дорогу за 14 млн рублей
Согласно документам, необходимо отремонтировать дорогу на улице Корнилова в поселке Южный, протяженность которой составляет 748 метров. Подрядчик должен выровнять поверхность, спилить некоторые скелетные ветви деревьев и утилизировать строительный мусор. Отмечается, что ремонт связан с износом, который не соответствует требованиям. Работы завершат до 1 августа 2026 года. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

На выполнение ремонта дороги по улице Корнилова в поселке Южный выделили 14 миллионов 281 тысячу 412 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, необходимо отремонтировать дорогу, протяженность которой составляет 748 метров. Подрядчик должен выровнять поверхность, спилить некоторые скелетные ветви деревьев и утилизировать строительный мусор.

Отмечается, что ремонт связан с износом, который не соответствует требованиям.

Работы завершат до 1 августа 2026 года.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Ранее о ремонте улицы Корнилова рассказал мэр Рязани Виталий Артемов. Он также уточнил, что планируется провести работы на семи дорогах.

Позже 120 миллионов рублей выделили на ремонт дороги по площади Мичурина, улицам Стройкова (от улицы Островского до улицы Гагарина) и Лесной, а также на участках от ООТ «Завод ЗИЛ» до железнодорожного переезда 208 км и улицы Новоселковской.

Фото: сайт госзакупок