В Рязани отремонтируют еще одну дорогу за 14 млн рублей

Согласно документам, необходимо отремонтировать дорогу на улице Корнилова в поселке Южный, протяженность которой составляет 748 метров. Подрядчик должен выровнять поверхность, спилить некоторые скелетные ветви деревьев и утилизировать строительный мусор. Отмечается, что ремонт связан с износом, который не соответствует требованиям. Работы завершат до 1 августа 2026 года. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.