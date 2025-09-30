В Рязани отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим отменен в связи с прошедшими осадками и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории города. Напомним, он действовал в Рязани с 20 сентября.
