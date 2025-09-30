В Рязани на улице Высоковольтной завершили ремонт теплотрассы
Общая протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения составила 2277 метров. Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг в сфере теплоснабжения составило 7308 человек.
В Рязани на улице Высоковольтной завершили ремонт теплотрассы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Инфо».
