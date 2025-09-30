В Рязани экс-директор предприятия по пошиву одежды присвоила себе 300 тысяч рублей
По данным полиции, 58-летняя уроженка одной из стран Закавказья, недавно получившая гражданство РФ, являлась вольнонаемным директором швейного цеха и могла распоряжаться административно-хозяйственными функциями. Используя свое положение, женщина вывела себе 300 тысяч рублей с расчетного счета предприятия. Деньги она потратила на погашение кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 («Присвоение или растрата»). Проводится расследование.
