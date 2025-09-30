Рязань
По словам руководительницы «Дома народов России» Анны Полежаевой, событие приурочено ко Дню народного единства. Основной темой урока станет многонациональность и многоконфессиональность российского народа. В рамках мероприятия выступят спикеры, которые смогут объяснить детям важность развития общества и уважения к традиционным конфессиям, сосуществующим в мире. Полежаева отметила, что мультипликационный формат учебного материала предполагает активное взаимодействие и обратную связь.

В российских школах проведут интерактивный урок «Я россиянин». Об этом пишет РИА Новости.

По словам руководительницы «Дома народов России» Анны Полежаевой, событие приурочено ко Дню народного единства.

Основной темой урока станет многонациональность и многоконфессиональность российского народа. В рамках мероприятия выступят спикеры, которые смогут объяснить детям важность развития общества и уважения к традиционным конфессиям, сосуществующим в мире.

Полежаева отметила, что мультипликационный формат учебного материала предполагает активное взаимодействие и обратную связь.