В российских школах проведут интерактивный урок «Я россиянин»

По словам руководительницы «Дома народов России» Анны Полежаевой, событие приурочено ко Дню народного единства. Основной темой урока станет многонациональность и многоконфессиональность российского народа. В рамках мероприятия выступят спикеры, которые смогут объяснить детям важность развития общества и уважения к традиционным конфессиям, сосуществующим в мире. Полежаева отметила, что мультипликационный формат учебного материала предполагает активное взаимодействие и обратную связь.