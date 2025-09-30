В России участились случаи мошенничества, связанные с арендой жилья

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД. Злоумышленники выдают себя за арендодателей и рассылают сообщения с просьбой оплатить жилье по «новым» реквизитам. После перевода средств связь с мошенниками обрывается, и деньги исчезают. Недавно жертвой данной схемы стала медсестра в одном из регионов. Ей пришло сообщение, якобы от собственника квартиры, в котором содержалась просьба перевести деньги на указанные реквизиты. В результате женщина лишилась более 30 тысяч рублей. Правоохранительные органы призывают граждан быть внимательными и осторожными при аренде жилья.

