В России создадут приложение для оценки принятия традиционных ценностей студентами

В России планируется создание приложения для оценки принятия традиционных ценностей студентами. Документ о заключении контракта был опубликован на сайте госзакупок 15 сентября, а срок выполнения проекта составляет 15 дней. Цель нового веб-приложения — провести тестирование студентов вузов на предмет их духовно-нравственных ценностей, интерпретировать полученные результаты и предоставлять рекомендации на основе анализа данных. Приложение будет адаптировано для использования на мобильных телефонах и планшетах, что обеспечит удобный доступ к системе для студентов и преподавателей, как уточнили представители издания «Ведомости».

