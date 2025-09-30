В России предложили запретить рэпера Макана

Запретить песни Андрея Косолапого (наст. имя) предложил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Бородин считает, что рэпера нужно «отменить» в России, потому что он использует страну в корыстных целях и пытается «усидеть на двух стульях», так как тот проигнорировал шесть повесток в военкомат. «Данного рэпера в нашей стране нужно запретить. Он не патриот, использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом», — отметил Бородин.

