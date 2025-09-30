Рязань
В России хотят запретить дискредитацию материнства в соцсетях
В России рассматривается инициатива о введении законодательного запрета на дискредитацию института материнства в социальных сетях. Об этом сообщило издание «Life.ru» со ссылкой на депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.

Он подчеркивает необходимость защиты семьи и материнства от деструктивной критики, которая, по его мнению, активно распространяется в интернет-пространстве. Поводом для выдвижения данной инициативы стали наблюдения за ростом негативных высказываний о родительстве, особенно среди авторов так называемых «блогов».

Иванов отметил, что в открытом доступе появляются публикации матерей, выражающих депрессивные настроения и осуждающих условия жизни других семей. Он привел примеры фраз, таких как «лучше бы я не рожала» и «вы десять раз подумайте, прежде чем заводить детей», которые, по его мнению, подрывают фундаментальные ценности.

По словам депутата, такие высказывания не только дискредитируют материнский труд, но и оказывают психологическое давление на молодых женщин, которые задумываются о создании семьи. Он подчеркнул, что контент, формирующий искаженное представление о материнстве, создает негативный фон и «пропаганду безысходности».

Иванов предложил создать правовой барьер для тех, кто сознательно или несознательно занимается дискредитацией материнства и семьи, чтобы защитить институт материнства от негативного влияния в социальных сетях.