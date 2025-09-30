В России хотят ввести обязательную проверку мигрантов на детекторе лжи

В России предложили ввести обязательную проверку мигрантов на детекторе лжи. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на общественного деятеля Алексея Ярошенко.
Он отметил, что такая инициатива поможет сократить количество криминальных и террористических элементов, а также снизить случаи незаконного пересечения границы и подделки документов.
По словам Ярошенко, простая проверка документов не может гарантировать безопасность граждан от преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. Он подчеркнул, что в страну проникают не только трудовые мигранты, но и лица, представляющие угрозу для местного населения.
«Эта мера позволит выявить террористов и радикалов, которые могут скрываться под видом рабочих, а также определить людей с криминальным прошлым», — заявил Ярошенко. Он добавил, что допрос на полиграфе также поможет сократить количество незаконных мигрантов, стремящихся получить пособия, и предотвратить этнические конфликты.