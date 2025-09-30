В Константинове организуют бесплатную парковку для гостей юбилея Сергея Есенина

В селе Константиново организуют бесплатную парковку для гостей юбилея Сергея Есенина. Об этом на заседании регионального правительства сообщила глава администрации Рыбновского района Елена Минкова.

4-5 октября для парковки будут открыты три дополнительные территории на тысячу мест. Съезды к парковкам благоустроили, нанесли ленточную разметку, чтобы гости ориентировались, в каких границах можно парковать авто. Во время мероприятий на парковочной зоне будут работать волонтеры.

Минтрансу региона и музею-заповеднику дали поручение усилить общественный транспорт до Константинова, при необходимости запустить дополнительные автобусы.

Напомним, праздничные мероприятия в честь юбилея поэта пройдут с 3 по 5 октября в Рязани и селе Константиново (0+).

До поселка будут ходить бесплатные автобусы .