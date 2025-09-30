В Госдуме предложили ввести выплаты пенсионерам в День пожилого человека

В Госдуме предложили ввести федеральную единовременную выплату для пенсионеров ко Дню пожилого человека (1 октября). По словам депутата Николая Новичкова, такая поддержка уже есть в ряде регионов, но её стоит распространить на всю страну. Выплата должна соответствовать прожиточному минимуму, чтобы реально помочь пенсионерам. Новичков отметил, что это не обременит государство, а будет поддержкой для людей и стимулирует внутренний спрос и экономику. Он подчеркнул, что российские пенсионеры нуждаются в помощи и не распоряжаются деньгами на дорогие покупки.

В Госдуме высказали инициативу о введении федеральной единовременной выплаты для пенсионеров в День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Новичкова.

Он отметил, что в некоторых регионах России уже существуют подобные меры поддержки, но считает необходимым распространить эту практику на всю страну.

По мнению парламентария, сумма выплат должна соответствовать прожиточному минимуму, чтобы обеспечить реальную помощь пенсионерам.

«В ряде регионов России существует выплата ко Дню пожилого человека и составляет она незначительные суммы. Делать это нужно не только в богатых регионах, практику надо распространить по всей стране. Государство не обеднеет, а людям будет подспорье», — подчеркнул Новичков.

Он также добавил, что такие меры поддержки не только помогут пенсионерам, но и способствуют стимулированию внутреннего спроса и экономического роста. «Российские пенсионеры не ездят на Багамы, не покупают акции или дорогие машины. У нас они все нуждаются», — заключил депутат.

Отметим, по данным регионального минтруда выплату ко Дню пожилого человека в Рязанской области получают рязанцы, достигшие 90 лет на основании данных Социального фонда. Это написали в комментариях под постами губернатора. О размерах выплат в регионе не рассказали.