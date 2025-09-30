В ДТП с «Мерседесом» и автобусом пострадали двое рязанцев
В ДТП с «Мерседесом» и автобусом пострадали двое рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 29 сентября, вблизи дома № 30 на Касимовском шоссе.
По предварительной информации, 29-летний житель города на «Мерседес Бенц» столкнулся с автобусом.
В результате происшествия пассажиры общественного транспорта в возрасте 64-х и пяти лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка.