В ДТП с «Мерседесом» и автобусом пострадали двое рязанцев

Авария случилась в понедельник, 29 сентября, вблизи дома № 30 на Касимовском шоссе. По предварительной информации, 29-летний житель города на «Мерседес Бенц» столкнулся с автобусом. В результате происшествия пассажиры общественного транспорта в возрасте 64-х и пяти лет получили травмы

В ДТП с «Мерседесом» и автобусом пострадали двое рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 29 сентября, вблизи дома № 30 на Касимовском шоссе.

По предварительной информации, 29-летний житель города на «Мерседес Бенц» столкнулся с автобусом.

В результате происшествия пассажиры общественного транспорта в возрасте 64-х и пяти лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.