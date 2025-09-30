В 2025 году в Рязани на воинский учет поставили более 900 иностранцев

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону вместе с работниками областного военкомата провели очередной рейд на строительных площадках. Всего проверили 17 иностранных и натурализованных граждан. Один из них заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Всего с начала 2025 года на воинский учет поставили более 950 натурализованных граждан. Более 115 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

