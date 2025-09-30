Трамп выразил надежду на окончание украинского конфликта и постучал по дереву

«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, [что выйдет]", — заявил Дональд Трамп. Кроме того, как указано в публикации, он назвал конфликт «самым худшим» со времен Второй мировой войны. Также Трамп указал, что Соединенные Штаты продают оружие НАТО, альянс платит за него по «полной, справедливой цене» и передает Украине. Поэтому, по его словам, Вашингтон «не вовлечен» в боевые действия.

