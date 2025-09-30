Стоматолог рассказал рязанцам, стоит ли исправлять прикус взрослому

Стоматолог рассказал рязанцам, стоит ли исправлять прикус взрослому. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ортодонта Фарита Кадырова.

По его словам, неправильный прикус вызывает чрезмерную нагрузку на отдельные зубы, что приводит к их стираемости, образованию клиновидных дефектов и даже подвижности.

Патологии прикуса часто являются причиной головных и лицевых болей, щелчков в суставе и мышечного напряжения. Исправить ситуацию помогут брекеты.

Он также обратил внимание, что перед установкой коронок или имплантов необходимо сначала создать правильное положение и пространство для них, что можно сделать при помощи исправления прикуса.