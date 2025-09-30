Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 520
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 032
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 105
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 072
Скончался экс-главред «Огонька» Виталий Коротич
Советский и российский поэт и писатель умер в возрасте 89 лет. Два дня назад его госпитализировали с подозрением на инсульт, но более точного диагноза поставить не успели. О месте прощания сообщат позже. Коротич родился в Киеве. Он получил два образования — медицинское и лингвистическое. В 1966 году вошел в правление Союза писателей СССР. В 1986 году Коротича назначили главным редактором «Огонька». Журнал стал одним их самых читаемых и влиятельных изданий СССР периода перестройки. В нем публиковались материалы о «болевых точках» советского общества и острых социальных проблемах.

Скончался советский и российский поэт и писатель, экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич. Об этом 30 сентября его внук Артемий сообщил ТАСС.

Советский и российский поэт и писатель умер в возрасте 89 лет. Как рассказал собеседник агентства, два дня назад мужчину госпитализировали с подозрением на инсульт, но более точного диагноза поставить не успели.

О месте прощания сообщат позже.

Виталий Коротич родился в Киеве. Он получил два образования — медицинское и лингвистическое. В 1966 году мужчина вошел в правление Союза писателей СССР.

В 1986 году Коротича назначили главным редактором «Огонька». Журнал стал одним из самых читаемых и влиятельных изданий СССР периода перестройки. В нем публиковались материалы о «болевых точках» советского общества и острых социальных проблемах. К 1990 году тираж достиг 4,6 млн экземпляров. В 1991 году был отстранен от должности.

Фото: Анна Лупырь/ ТАСС