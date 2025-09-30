Скончался экс-главред «Огонька» Виталий Коротич

Скончался советский и российский поэт и писатель, экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич. Об этом 30 сентября его внук Артемий сообщил ТАСС.
Советский и российский поэт и писатель умер в возрасте 89 лет. Как рассказал собеседник агентства, два дня назад мужчину госпитализировали с подозрением на инсульт, но более точного диагноза поставить не успели.
О месте прощания сообщат позже.
Виталий Коротич родился в Киеве. Он получил два образования — медицинское и лингвистическое. В 1966 году мужчина вошел в правление Союза писателей СССР.
В 1986 году Коротича назначили главным редактором «Огонька». Журнал стал одним из самых читаемых и влиятельных изданий СССР периода перестройки. В нем публиковались материалы о «болевых точках» советского общества и острых социальных проблемах. К 1990 году тираж достиг 4,6 млн экземпляров. В 1991 году был отстранен от должности.
Фото: Анна Лупырь/ ТАСС