С начала года в ДТП в Рязанской области пострадали более 100 несовершеннолетних

Отмечается, что с начала года за медицинской помощью обратились 105 несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, в том числе произошедших на мототранспорте. Родителям несовершеннолетний напомнили, что управлять мотоциклами, мопедами, квадроциклами и иными мототранспортными средствами можно при наличии водительского удостоверения с 16 и 18 лет.