Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
10°
Срд, 01
12°
Чтв, 02
13°
ЦБ USD 82.61 -0.26 01/10
ЦБ EUR 96.86 -0.28 01/10
Нал. USD 82.08 / 82.32 30/09 18:15
Нал. EUR 97.20 / 98.29 30/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 520
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 032
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 105
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 072
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский врач спас 84-летнюю пенсионерку, которая три дня провела в лесу
13 сентября Алексей Скопин гулял в лесу в районе деревни Романово Клепиковского района, когда заметил лежащую на земле 84-летнюю женщину. Выяснилось, что пенсионерка провела в лесу трое суток: 10 сентября она ушла из деревни Ново-Савино собирать грибы и заблудилась. Врач-онколог оказал женщине первую помощь. Состояние пенсионерки стабилизировалось. Ее транспортировали в больницу.

Врач Рязанского областного клинического онкологического диспансера Алексей Скопин спас 84-летнюю пенсионерку, которая три дня провела в лесу. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

13 сентября Алексей Скопин гулял в районе деревни Романово Клепиковского района и заметил лежащую на земле 84-летнюю женщину. Выяснилось, что пенсионерка провела в лесу трое суток: 10 сентября она ушла из деревни Ново-Савино собирать грибы и заблудилась.

Отмечается, что ночи были прохладными. В одну из них пришли заморозки. На женщине была только ветровка. Как указано в посте, ей приходилось пить воду из луж и укрываться лапником, чтобы согреться.

В это время семья пенсионерки и волонтеры вели поиски. Пройдено около 10-15 квадратных километров леса.

Врач-онколог оказал женщине первую помощь. Состояние пенсионерки стабилизировалось. Ее транспортировали в больницу.

Напомним, женщина пропала в Клепиковском районе 10 сентября.