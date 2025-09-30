Рязанский врач спас 84-летнюю пенсионерку, которая три дня провела в лесу

13 сентября Алексей Скопин гулял в лесу в районе деревни Романово Клепиковского района, когда заметил лежащую на земле 84-летнюю женщину. Выяснилось, что пенсионерка провела в лесу трое суток: 10 сентября она ушла из деревни Ново-Савино собирать грибы и заблудилась. Врач-онколог оказал женщине первую помощь. Состояние пенсионерки стабилизировалось. Ее транспортировали в больницу.

Врач Рязанского областного клинического онкологического диспансера Алексей Скопин спас 84-летнюю пенсионерку, которая три дня провела в лесу. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

13 сентября Алексей Скопин гулял в районе деревни Романово Клепиковского района и заметил лежащую на земле 84-летнюю женщину. Выяснилось, что пенсионерка провела в лесу трое суток: 10 сентября она ушла из деревни Ново-Савино собирать грибы и заблудилась.

Отмечается, что ночи были прохладными. В одну из них пришли заморозки. На женщине была только ветровка. Как указано в посте, ей приходилось пить воду из луж и укрываться лапником, чтобы согреться.

В это время семья пенсионерки и волонтеры вели поиски. Пройдено около 10-15 квадратных километров леса.

Врач-онколог оказал женщине первую помощь. Состояние пенсионерки стабилизировалось. Ее транспортировали в больницу.

Напомним, женщина пропала в Клепиковском районе 10 сентября.