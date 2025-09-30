Рязанский Соцфонд отказался начислять пенсию матери погибшего участника СВО

Установлено, что СФР необоснованно отказал жительнице Александро-Невского района в выплате положенных средств по случаю потери кормильца, поскольку отсутствовало документальное подтверждения участия ее сына в выполнении задач спецоперации. В суде доказали факт прохождения военной службы. Прокуратура проконтролирует исполнение требований.